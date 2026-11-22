Советское вторжение положило конец либеральным реформам, которые пыталось провести тогдашнее правительство Чехословакии.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, представляющий партию Роберта Фицо, считает, что за советским вторжением в Чехословакию и подавлением так называемой Пражской весны в 1968 году стояли украинцы. Соответствующее заявление он сделал во время политического ток-шоу на словацком телевидении.

"Говоря о событиях 1968 года, министр Бланар во время эфира отметил, что первый советский полк, прибывший в Словакию, был украинским, а также заметил, что тогдашний советский лидер Леонид Брежнев тоже был украинцем", – пишет словацкое издание ta3, не приводя прямой цитаты.

Лидер оппозиции Михал Шимечка, который также участвовал в ток-шоу, выразил возмущение такой интерпретацией тех событий.

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"Вы же не серьёзно", – ответил он и напомнил, что Советский Союз был тюрьмой для народов, в том числе и для украинского, а Политбюро, которое принимало решение о военном вторжении в Чехословакию, находилось в Москве.

Справка УНИАН. Несмотря на то, что Леонид Брежнев действительно родился в Украине (современный город Каменское в Днепропетровской области), по этническому происхождению он был русским. Его отец Илья Брежнев происходил из села Брежнево Курской губернии России, мать Наталья Мазалова также имела русские крестьянские корни. Семья переехала в Каменское в поисках работы на металлургическом заводе, где и родился будущий генсек. Сам Леонид Брежнев в молодости, пришедшейся на период сталинской политики коренизации, в документах часто указывал национальность "украинец". Но позже уже определял себя как россиянина. В частности, прямо писал об этом в мемуарах.

Что касается "украинского" подразделения, которое первым вторглось в Чехословакию в 1968 году, то это заявление имеет ещё меньше смысла. В советской армии не было этнических подразделений. Независимо от того, где именно географически дислоцировалось подразделение, на службу в него направляли мужчин со всех уголков Союза именно для того, чтобы избежать появления этнических подразделений. И хотя границу с Чехословакией в 1968 году действительно пересекали подразделения Прикарпатского военного округа СССР, эти войска не были украинскими ни по этническому составу (только часть солдат были украинцами), ни по подчинению.

Украинофобия в Европе

Как писал УНИАН, после того, как в ночь на 20 ноября российские ракеты залетели в Польшу и упали на её территории, польские правые обвинили в этом именно украинцев.

В частности, польский телеведущий и правый публицист Павел Рыбицкий заявил в соцсети X, что Украина якобы сознательно не сбивает российские ракеты, когда они летят в сторону Польши. Его пост вызвал значительный резонанс, но большинство самых популярных комментариев, в частности от поляков, критиковали эту позицию и напоминали о нехватке украинских систем ПВО и о том, что Украина в первую очередь защищает собственные города от массированных атак.

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