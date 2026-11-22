По предварительным данным, подвергшееся нападению судно доставило в Ливию российские морские дроны и бронетехнику.

На востоке Ливии в результате атаки, вероятно, украинских морских беспилотников серьезные повреждения получил не только российский военный корабль, но и гражданское судно. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ливийских военных чиновников.

По данным собеседников агентства, беспилотники были запущены с базы на западе страны, которая контролируется международно признанным правительством Ливии и где, по их словам, находятся украинские военные. Предварительное расследование установило, что в операции участвовали несколько морских дронов: по меньшей мере четыре были перехвачены и уничтожены, однако два смогли поразить корабль.

"В результате удара на базе произошел взрыв и возник пожар, который впоследствии потушили", – говорится в сообщении пророссийского правительства восточной Ливии.

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Правительство восточной Ливии также сообщило, что российский корабль прибыл в Бенгази для пополнения запасов топлива и получения необходимых поставок. Его пребывание в порту было частью соглашения о сотрудничестве между Москвой и властями восточной части Ливии.

Ответственность за удар пока никто не взял на себя. Россия и Украина пока не комментировали инцидент.

Как пишет Associated Press, в воскресенье вечером местные СМИ сообщили, что ещё один морской беспилотник поразил коммерческое судно у порта Бенгази в ходе отдельной атаки. Украинский OSINT-канал в Telegram Supernova+ пишет, что под удар попало российское судно типа Ro-Ro "Аскалон", которое вышло из Калининграда и доставило в Бенгази несколько морских дронов.

Как пишет Exilenova+, владельцем судна является подсанкционная компания ООО "М Лизинг". Она находится под санкциями США и отнесена ГУР к категории перевозчиков грузов военного назначения.

"Ранее судно использовалось в рамках так называемого "Сирийского экспресса", неоднократно фиксировалось на территории военно-морской базы Новороссийска, а в 2018 году доставляло из РФ в КНР ракеты для ЗРК С-400", – пишет канал.

Сообщается, что в октябре "Аскалон" загрузился военной техникой на военно-морской базе Балтийска. В частности, на спутниковых снимках были идентифицированы БМП, БТР, бронеавтомобили MRAP и логистическая техника.

Удар по российскому кораблю в Ливии

Как писал УНИАН, по сообщениям украинских интернет-журналистов, российский ракетный корвет "Меркурий" проекта "Стерегущий", который был поражен беспилотниками 22 ноября во время стоянки в ливийском порту Бенгази, затонул.

В качестве доказательства приводятся спутниковые снимки, на которых виден масштабный пожар и густой дым над кораблём. По предварительным данным, корвет использовался для охраны российских транспортных судов и обеспечения поставок для Африканского корпуса РФ, который заменил в регионе ЧВК "Вагнер".

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