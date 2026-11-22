Хрупалла объяснил своё требование возможными политическими изменениями в странах происхождения мигрантов.

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал выслать из страны до 2,6 млн иностранцев. Об этом сообщает Welt.

По его предложению, страну должны покинуть не только иностранцы, подлежащие принудительному выезду, и иностранцы, осужденные за преступления, но и граждане Сирии, Афганистана и Украины, как только для них исчезнут соответствующие основания для получения защиты.

Хрупалла объяснил своё требование возможными политическими изменениями в странах происхождения мигрантов. Если война в Украине закончится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане настолько улучшится, что потребность в защите исчезнет, люди должны будут уехать.

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"И речь идет о 2,6 миллиона", – подытожил он свои подсчёты.

Как пишет издание, этим требованием Хрупалла противоречит своему однопартийцу Максимилиану Кра, который ранее предостерегал от завышенных ожиданий относительно депортаций. По его мнению, даже 200 тысяч возвращений стали бы крупнейшей операцией такого рода в послевоенной истории Европы.

Эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим, преподающий в Констанцком университете, также считает утверждения Хрупаллы вводящими в заблуждение. По его мнению, лидер "АдГ" создает впечатление, будто миллионы украинцев, сирийцев и афганцев можно депортировать без индивидуального рассмотрения и в короткие сроки. Однако это юридически невозможно. По словам эксперта, необходимо проверять статус защиты каждого человека отдельно.

Основания, на которых человеку была предоставлена защита, могут измениться, а значит, может встать вопрос о сохранении его статуса. Однако это не означает, что такие изменения автоматически коснутся всех представителей определенной группы по происхождению. Поэтому, как отметил Тим, цифра, названная Хрупаллой, значительно завышена.

По последним данным, по состоянию на середину 2026 года в Германии насчитывалось около 259 тысяч человек, обязанных покинуть страну. Это означает, что их заявления о предоставлении убежища были отклонены, они больше не имеют права на пребывание в Германии и должны выехать. В то же время 77% из них имеют отсрочку от депортации, то есть принудительное выдворение этих людей временно приостановлено.

Защита украинских беженцев в Германии – последние новости

В конце октября сообщалось, что Германия изменила правила для украинских беженцев. В частности, страна продлила срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время мужчинам призывного возраста, прибывающим в Германию, могут отказать в ее предоставлении.

Чтобы легализовать свое пребывание в стране и получить временную защиту, такие мужчины должны подтвердить, что законно выехали из Украины и не подлежат мобилизации.

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