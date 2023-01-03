В "Укрэнерго" призвали разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

В Украине из-за снижения уровня потребление электроснабжения в первую половину суток не будут ограничивать.

"По состоянию на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено. Электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме этого, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничение потребления до 14:00 не применяются", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

В то же время отмечается, что к вечеру прогнозируется постепенный рост уровня потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления к областям на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

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"Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - заявили в компании.

Также в "Укрэнерго" призвали разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Атаки России на энергосистему Украины: детали

По данным Генштаба ВСУ, в новогоднюю ночь в небе над Украиной было уничтожено 44 вражеских дрона.

Ночью 2 января было уничтожено 39 дронов-камикадзе Shahed, два беспилотника "Орлан-10" и управляемую ракету.

В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема получила повреждения, впрочем ситуация контролируемая.

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