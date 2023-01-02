В ночь на 2 января россияне вновь атаковали дронами энергетическую инфраструктуру.

В результате ночной атаки россиян есть повреждения энергосистемы, но ситуация контролируемая.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения. В то же время по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предотвращения дополнительных аварий, к областям доведены лимиты потребления на вечерний период.

В результате ночной атаки осложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются – напомнили в "Укрэнерго".

Ночная атака "шахедов" Киева – что известно

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 2 января, российские войска атаковали Киев и область иранскими дронами-камикадзе. Предварительно, силам ПВО удалось уничтожить 20 воздушных целей.

О взрывах сообщали и в других регионах. В частности, силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожено 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, которая шла в направлении города Днепр. Еще 3 "Шахеди" сбит противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Добавим, что агрессор уже несколько суток подряд атакует столицу ракетами и дронами, надеясь обесточить город. Так, в канун Нового года враг выпустил по Украине более 20 ракет, из них 12 было сбито.

В ночь на 1 января россияне выпустили по Киевской области почти 30 беспилотников. Однако врагу не удалось устроить блэкаут для украинцев в новогоднюю ночь. Тому атаки противника на гражданскую инфраструктуру продолжились.

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