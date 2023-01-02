Уничтожены 39 "шахедов", два "Орлан-10" и Х-59.

В результате массированной атаки России иранскими БПЛА силами противовоздушной обороны были уничтожены 39 Shahed-131/136", говорится в сообщении Воздушных сил.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

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Мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на данные сил ПВО пишет, что 40 российско-иранских дронов шли на Киев.

"15 (вражеских БПЛА - ред.) уничтожили над соседними областями, 3 - на Киевщине и 22 дроны - над столицей", - отметил городской голова Киева.

В Николаевской области, в свою очередь, отмечают, что в области силами ПВО удалось "приземлить" шесть вражеских дронов "Shahed-136", еще один - воинами Национальной гвардии Украины.

В Запорожской области, по словам председателя ОВА Валентина Резниченко, удалось обезвредить все четыре воздушные цели противника: "Отминусовали ракету Х-59МК2 и три дроны-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру".

Массированный удар по Украине в ночь на 2 января

В Киеве и области, а также на юге страны в ночь на 2 января прогремели взрывы - Россия выпустила новую партию иранских дронов, а также атаковала области ракетами.

По предварительной информации КГГА, над Киевом были уничтожены 22 воздушных целей. Обломки БПЛА повредили проезжую часть в Деснянском районе, а 19-летний парень получил травму стопы.

Утром, 2 января, мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении энергообъектов столицы, из-за чего в городе снова введены аварийные отключения света.

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