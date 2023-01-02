В результате массированной атаки России иранскими БПЛА силами противовоздушной обороны были уничтожены 39 Shahed-131/136", говорится в сообщении Воздушных сил.
К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами.
Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
Мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на данные сил ПВО пишет, что 40 российско-иранских дронов шли на Киев.
"15 (вражеских БПЛА - ред.) уничтожили над соседними областями, 3 - на Киевщине и 22 дроны - над столицей", - отметил городской голова Киева.
В Николаевской области, в свою очередь, отмечают, что в области силами ПВО удалось "приземлить" шесть вражеских дронов "Shahed-136", еще один - воинами Национальной гвардии Украины.
В Запорожской области, по словам председателя ОВА Валентина Резниченко, удалось обезвредить все четыре воздушные цели противника: "Отминусовали ракету Х-59МК2 и три дроны-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру".
Массированный удар по Украине в ночь на 2 января
В Киеве и области, а также на юге страны в ночь на 2 января прогремели взрывы - Россия выпустила новую партию иранских дронов, а также атаковала области ракетами.
По предварительной информации КГГА, над Киевом были уничтожены 22 воздушных целей. Обломки БПЛА повредили проезжую часть в Деснянском районе, а 19-летний парень получил травму стопы.
Утром, 2 января, мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении энергообъектов столицы, из-за чего в городе снова введены аварийные отключения света.