Компания "Укргаздобыча" запустила мощную скважину. Добыча достигает 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", пробурила разведывательную скважину, которая является самой мощной скважиной за последние 2,5 года на уже истощенном месторождении, с добычей 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", это одна из самых мощных скважин, которые "Укргаздобыча" запустила в марте этого года.

"Ее суточный дебит достиг более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, которые компания ввела в эксплуатацию в течение последних 2,5 года. Это важное достижение для нас", – цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

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Отмечается, что это стало возможным благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности материалов 3D-сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанный залеж и определить оптимальную точку для бурения.

"В сверхсложных условиях военного положения мы делаем все, чтобы Украина смогла уже в следующем отопительном сезоне отказаться от импорта газа", – цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности генерального директора "Укргаздобычи" Олега Толмачева.

Новые газовые скважины в Украине

2 сентября 2022 года на Львовщине была запущена новая газовая скважина. Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки – 18 дней.

В ноябре 2022 года в Харьковской области пробурили новую скважину с высокими показателями добычи газа. Новая скважина дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

14 марта 2023 года в Украине запустили новую мощную газовую скважину с высоким уровнем добычи. В компании "Укргаздобыча" назвали это очень хорошим результатом, поскольку месторождение эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%.

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