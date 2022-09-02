Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки – 18 дней.

На Львовщине заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укргаздобыча".

Отмечается, что проектирование и сооружение скважины осуществляла компания Expert Petroleum, которая является партнером "Укргаздобычи" в рамках РЕС проекта (Сотрудничество на условиях повышения добычи).

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"Мы приветствуем такой результат на одном из наших месторождений, переданных в управление Expert Petroleum. Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки – 18 дней. Именно такого эффекта мы и ожидали от международного партнера, который имеет возможность принимать быстрые и эффективные решения. Сегодня Карпатский регион является важным направлением стабилизации производства и компенсации потерь, которые мы понесли с начала широкомасштабной войны", - цитирует пресс-служба в.и.о. генерального директора компании Александра Романюка.

Он добавил, что компания рассчитывает на рост добычи на истощенных месторождениях в рамках проекта РЕС с Expert Petroleum и работает над новыми перспективными проектами в этом регионе.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров газа в сутки.