В компании "Укргаздобыча" назвали это очень хорошим результатом, поскольку месторождение эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%.

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы"Нафтогаз", пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной почти 6 тыс. метров, которая дает 340 тыс. куб. м природного газа в сутки.

При этом в компании не уточнили, в какой области расположен объект, вероятно по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Это очень хороший результат, особенно учитывая, что месторождение, на котором пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%. Он стал возможным благодаря применению современных подходов к разработке месторождений", – цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

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В частности, при проектировании скважины с помощью 3D-модели месторождения специалисты определили перспективный участок продуктивного пласта месторождения, который до сих пор не разрабатывался.

"Достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий станут важными составляющими для наращивания добычи газа уже в этом году", – заявил временно исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Отмечается, что результаты бурения новой скважины дали основания запланировать бурение еще одной скважины на этом участке месторождения.

Открытие новых скважин в Украине-детали

Компания "Укргаздобыча" в 2022 году, несмотря на разрушение и оккупацию части производственных объектов на востоке страны, сохранила стабильную добычу природного газа.

За прошлый год компания добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного), что на 3% меньше, чем за 2021 год.

В конце лета на Львовщине заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является достаточно высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

В ноябре компания"Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

В октябре группа "Нафтогаз" заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.