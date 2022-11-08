Новая скважина в Харьковской области дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

"Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

"Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено. Это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи", - сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Дополнительная добыча газа поможет стабильнее пройти нынешний отопительный сезон, добавили в пресс-службе.

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В конце лета на Львовщине скважина заработала, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является достаточно высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

В октябре группа "Нафтогаз" заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

Государственная компания "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что даст возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.