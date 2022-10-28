После разминирования газовщики проводят ремонтные работы и запускают в эксплуатацию газовые скважины.

Государственная компания "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что даст возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с первых дней полномасштабного военного вторжения часть объектов компании оказалась на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Значительное количество скважин, инфраструктурных объектов и оборудования было повреждено, разрушено или же их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.

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"Благодаря военным, количество месторождений, находящихся под оккупацией или в зоне активных боевых действий, уже значительно уменьшилось. Мы постепенно получаем доступ к скважинам, объектам инфраструктуры и оборудованию. После разминирования проводим ремонтные работы и запускаем их в эксплуатацию. Некоторые инфраструктурные объекты нам уже удалось вывести на довоенные показатели", - цитирует пресс-служба врио генерального директора "Укргаздобычи" Александра Романюка.

По его словам, на очереди – следующие объекты, не менее важные для обеспечения страны газом.

Война в Украине и добыча газа

Объем бурения новых скважин "Укрбургаз", подразделения "Укргаздобыча", в сентябре 2022 года достиг рекордного показателя – 30 222 м.

В конце лета во Львовской области заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является довольно высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

В октябре группа "Нафтогаз" заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

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