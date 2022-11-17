В компании наглядно на простом примере продемонстрировали ситуацию в энергосистеме Украины после массированных российских атак.

Только 15 ноября российские ракеты повредили 15 энергообъектов Украины, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Эта инфраструктура необходима для выдачи электроэнергии с электростанций и передачи из западных регионов на восток, то есть по всей стране.

Как рассказали в "Укрэнерго" более 1000 специалистов 24/7 работают над восстановлением энергосистемы, латают то, что можно залатать и заменяют то, что можно заменить.

Для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы в таких условиях и избежать еще больших аварий, в Украине вынуждены прибегать к принудительным ограничений потребления – до 40% по стране. Сейчас графики применены по всей Украине.

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"Такие меры можно сравнить с работой регулировщика во время пробок на дорогах. Если на трассе ведутся ремонтные работы, регулировщик останавливает движение автомобилей с одной стороны, и пропускает других. Это единственная возможность проехать узкой дорогой при таких обстоятельствах. Пока водители в пробке сердятся на регулировщика, ремонтники восстанавливают дорогу", - привели пример энергетики.

Вместе с тем в "Укрэнерго" показали фотографию трансформатора на одной из крупных подстанций на западе Украины: когда ракета попала в него, без света осталось около 400 тысяч человек.

"Таких трансформаторов сейчас в энергосистеме десятки. Это оборудование невозможно заменить быстро, но энергетики делают все, чтобы восстановить питание в стране", - подчеркнули в компании.

Сейчас энергетики уже вернули свет около 70% потребителей в некоторых областях центрального региона и подготовили высоковольные линии для подключения в западном и днепровском регионах. На деокупованій Херсонщине ремонтные бригады "Укрэнерго" совместно с саперами обследуют высоковольтные линии. Там скорость работ сдерживает плотно заминированная территория.

"С каждой атакой отключения света могут длиться еще дольше. Удары по энергосистеме – это единственное, что осталось врагу, который проигрывает бой героическим ВСУ на фронте. Это требует выдержки и мужества, как от энергетиков, которым приходится постоянно ремонтировать уничтоженное врагом, так и от каждого украинца, которым приходится менять свой образ жизни. Выдержка и мужество – то, что нам понадобится этой зимой, если мы хотим победить", - отметили в "Укрэнерго".

Российские удары по энергосистеме Украины

Россия продолжает ракетный террор Украины, умышленно нанося удары по нашей энергосистеме. Так, 10 октября 2022 года РФ начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Через массированную атаку РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины - самым мощным оружием, которая осталась у России.

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