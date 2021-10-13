Рыночная цена на газ на украинской бирже достигла 40 грн за куб. м.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, могут ли частные предприятия рассчитывать на цену 13,7 грн за куб. м газа, как было предложено для бюджетных учреждений.

"Мы в ближайшее время предложим контракты с фиксированной ценой на более долгий срок и для дополнительных категорий потребителей, и там цены будут ниже текущего уровня месячных цен", - отметил он.

Тарифы на газ

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В "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Анна Бредихина