Ранее в "Нафтогазе" пообещали обнародовать договор на поставку газа бюджетным учреждениям.

ОГА нескольких областей начали обсуждение чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за нехватки природного газа для отопления учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий.

Соответствующие заседания областных комиссий ТЭБ и ЧС состоялись в Хмельницкой, Закарпатской и Львовской ОГА.

По информации ПАО "Львовгаз", сегодня на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тысяч пунктов учета природного газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

Как отметил руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван, это связано с тем, что львиная доля бюджетных учреждений, которые используют природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договоров на поставку природного газа.

Читайте такжеЕвросоюз поможет Украине с газом-председатель Еврокомиссии"Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе Прозрачно и их незавершения в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, имеем такую сложную ситуацию в бюджетной сфере", – пояснил Кейван.

Комиссия ТЭБ и ЧС во Львовской ОГА признала ситуацию чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

О невозможности обеспечить старт отопительного сезона заявили и в Хмельницкой ОГА. В комиссии отметили, что готовятся к переговорным процедурам с НАК "Нафтогаз", чтобы получить газ по определенной стоимости в размере 13,6 грн, без НДС, для бюджетных учреждений.

"Ситуация у нас в области, как и во всей стране, достаточно критическая, ведь почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", – отметил председатель ОГА Сергей Гамалий.

На Закарпатье отметили, что подписанный Кабмином, "Нафтогазом" и ОП Меморандум о низкой цене на газ "не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения".

"А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают газ напрямую у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках", – пояснили на заседании комиссии.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, угроза срыва отопительного сезона назрела в Одессе и Николаеве. Так, согласно данным "Одессагаз", 221 заведение социальной инфраструктуры уже получили письма с предупреждениями об отключении газа или разрыве договоров.

Тарифы на газ:

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволяет платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Автор: Яна Ставская