Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что в отношении других категорий потребителей, в частности бюджетных организаций, "ситуация сложная".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" имеет достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Хочу всех успокоить и ответственно сказать, НАК "Нафтогаз" имеет достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 грн для нужд населения делаем так, чтобы цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - сказал он.

Витренко также отметил, что в отношении других категорий потребителей, в частности бюджетных организаций, "ситуация сложная".

"Когда цены на рынке начали повышать очень стремительно, выяснилось, что большинство поставщиков, это негосударственные компании, они являются не надежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства. И здесь как раз в оперативном порядке и "Нафтогаз", и правительство решают эту проблему, когда другие частные поставщики фактически не выполняют свои обязательства. Мы делаем так, чтобы эти учреждения сейчас смогли покупать газ у надежного поставщика, такого, как "Нафтогаз", по цене в два-три раза ниже, чем текущая спотовая или месячная цена, чтобы они покупали по фиксированной и прогнозируемой цене", - пояснил Витренко.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

В то же время, в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

13 октября "Нафтогаз" заявил, что намерен предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

Автор: Леся Лещенко