В Офисе президента считают, что введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Россию ждет невиданная бедность в случае введения эмбарго на энергоносители.

Об этом сообщил советник руководителя ОП в Twitter.

"Введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени. Отказ от российской нефти – это не только о моральной ответственности, но и о расчете: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира. Так что мир не может себе позволить зависеть от нее", - заявил Подоляк.

"Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать. В среднесрочной перспективе Москву ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие-бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", - добавил советник.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн подготовку шестого пакета санкций против РФ, который должен включать эмбарго на нефть.

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