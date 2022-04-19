Необходима организация давления на Еврокомиссию с целью склонения Германии, Италии и Франции к принятию экстренных мер.

План Европейского Союза, который предусматривает, что уже к концу 2022 года можно будет заменить 2/3 газа природного газа из России, не содержат конкретных действий, поэтому могут быть не достигнуты.

К таким выводам пришли эксперты Центра глобалистики "Стратегия XXI".

"План отказа от импорта российского газа носит общий характер, не содержит мер и действий, которые будут иметь быстрый эффект – переход на уголь и нефтепродукты в электрогенерации, отказ от закрытия АЭС в этом и следующем годах. Следовательно, по мнению многих авторитетных экспертов, объявленные планы по уменьшению зависимости от российского газа на две трети носят сугубо декларативный характер, и данная цель может оказаться не достигнутой", - говорится в исследовании.

Эксперты считают, что поставки газа в ЕС могут быть увеличены как за счет сжиженного природного газа (СПГ), так и трубопроводных поставок. Алжир и Испанию соединяют два газопровода. Египет и Ливия также являются потенциальными поставщиками.

Необходимым является организация давления на Еврокомиссию, в частности со стороны стран, которые объявили об отказе от импорта российских энергоресурсов (США, Канада, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония и др.), с целью склонения институций ЕС и крупнейших потребителей – Германии и Италии, а также Франции как одной из крупнейших экономик, к принятию экстренных мер.

"Полное эмбарго на все российские энергоносители - наиболее желательный и правильный вариант действий. Невозможность получения агрессором доходов от продажи нефти и газа самым действенным образом влияют на российскую экономику", - отмечается в исследовании.

Зато частичное или непродолжительное эмбарго является ложной и опасной стратегией, которая может привести к дальнейшему росту цен, в частности на газ, что, очевидно, полностью компенсирует "Газпрому" потерю объемов экспорта, как это уже было на протяжении второго полугодия 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в конце марта ЕС принял план отказа от российского газа, который предусматривает, что уже к концу 2022 года можно будет заменить 100 млрд кубометров, или 2/3 газа природного газа из России.

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