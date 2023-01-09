Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

В связи с технической проблемой на производственных подразделениях КП "Николаевводоканал" вынужденно остановило работу всех насосных станций водопровода.

Как сообщает Николаевский городской совет в Telegram, специалисты уже приступили к ремонтным работам. После их завершения предприятию понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение.

"Пока вода в город еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще будет отсутствовать", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация с водоснабжением Николаева:

В апреле 2022 года Николаев остался без централизованного водоснабжения из-за перебитого водовода Днепр-Николаев. В середине мая его частично восстановили, но подавалась лишь техническая вода. Питьевую воду для жителей Николаева завозили из других регионов Украины, в частности, из Одесской области.

11 ноября начальник Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что водовод уже под украинским контролем.

Сейчас город использует воду из реки Южный Буг, но эта вода соленая.

По состоянию на 20 ноября 2022 года выяснилось, что в Николаеве из-за соленой воды повреждено коррозией 240 километров водопровода.

28 ноября из-за вражеского обстрела была повреждена насосная станция "Николаевводоканал".

2 января 2023 года в Николаеве из-за сбоя в электроснабжении опять возникли проблемы с водой.

Вас также могут заинтересовать новости: