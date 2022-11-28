Воду для обеспечения города продолжат брать из Бугского лимана.

На Херсонщине из-за вражеского обстрела повреждена насосная станция "Николаевводоканал", в связи с чем в течение неопределенного времени в Николаеве будут подавать техническую воду.

"Друзья, к сожалению, есть плохие новости. Во время ракетного обстрела российские террористы повредили насосную станцию городского коммунального предприятия "Николаевводоканал", которая расположена в Херсонской области. Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана", – сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он добавил, что после деоккупации Херсона и других временно захваченных территории и оперативно, буквально за неделю, был отремонтирован водопровод.

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"Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением", – отметил Сенкевич.

По его словам, сейчас специалисты продолжают ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода, подаваемая в город.

Сенкевич добавил, что, как только позволит ситуация с безопасностью, будет оперативно восстановлена насосная станция и населению Николаева вернут питьевую воду.

Ситуация с водоснабжением в Николаеве

В апреле Николаев остался без централизованного водоснабжения из-за перебитого водовода Днепр-Николаев. В середине мая его частично восстановили, но подавалась лишь техническая вода. Питьевую воду для жителей Николаева завозят из других регионов Украины, в частности, из Одесской области.

11 ноября начальник Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что водовод уже под украинским контролем. А уже 12 ноября – ремонт водовода для подачи питьевой воды еще не начинали из-за тотального заминирования оккупантами.

Сейчас город использует воду из реки Южный Буг, но эта вода соленая.

14 ноября Сенкевич заявил, что в Николаеве планируют как можно быстрее восстановить водоснабжение пресной воды из реки Днепр и 25 ноября он сообщил, что в город начали постепенно подавать воду.

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