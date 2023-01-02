"Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода.

В Николаеве из-за сбоя в электроснабжении возникли проблемы с водой. "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, энергетики уже начали ремонтные работы и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы восстановить питание.

"По состоянию на 09:30 "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина – техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях", - отметил он.

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"Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует", - сказал мэр города.

Ситуация с водоснабжением в Николаеве:

В апреле 2022 года Николаев остался без централизованного водоснабжения из-за перебитого водовода Днепр-Николаев. В середине мая его частично восстановили, но подавалась лишь техническая вода. Питьевую воду для жителей Николаева завозят из других регионов Украины, в частности, из Одесской области.

11 ноября начальник Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что водовод уже под украинским контролем.

Сейчас город использует воду из реки Южный Буг, но эта вода соленая.

14 ноября Сенкевич заявил, что в Николаеве планируют как можно быстрее восстановить водоснабжение пресной воды из реки Днепр и 25 ноября он сообщил, что в город начали постепенно подавать воду.

По состоянию на 20 ноября 2022 года выяснилось, что в Николаеве из-за соленой воды повреждено коррозией 240 километров водопровода.

28 ноября из-за вражеского обстрела была повреждена насосная станция "Николаевводоканал".

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