В Киеве сегодня, 15 октября, возможны веерные отключения в связи с утренними ударами россиян по объектам энергетики.
Об этом в Facebook сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко.
Жителей столицы призвали уменьшить объемы потребления электроэнергии.
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"Сегодня очередной тяжелый для энергетики день. Должны сократить потребление на 35-40%, чтобы уменьшить вероятность отключений", - написала она.
Отдельно выключить вывески и витрины призвали местных предпринимателей.
Емченко добавила, что вскоре энергетики опубликуют график возможных отключений в городе.
Новые удары России по Киевской области
- Утром, 15 октября, российские войска нанесли новые удары по критической инфраструктуре Киевской области.
- В результате вражеской атаки объект энергетики потерпел "тяжелые разрушения". Пострадавших, по предварительным данным, нет.
- Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают на месте происшествия.