Энергетики обещают опубликовать график возможных отключений в Киеве.

В Киеве сегодня, 15 октября, возможны веерные отключения в связи с утренними ударами россиян по объектам энергетики.

Об этом в Facebook сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Жителей столицы призвали уменьшить объемы потребления электроэнергии.

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"Сегодня очередной тяжелый для энергетики день. Должны сократить потребление на 35-40%, чтобы уменьшить вероятность отключений", - написала она.

Отдельно выключить вывески и витрины призвали местных предпринимателей.

Емченко добавила, что вскоре энергетики опубликуют график возможных отключений в городе.

Новые удары России по Киевской области

Утром, 15 октября, российские войска нанесли новые удары по критической инфраструктуре Киевской области.

В результате вражеской атаки объект энергетики потерпел "тяжелые разрушения". Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают на месте происшествия.

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