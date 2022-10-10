Украинцев призвали с 17:00 до 22:00 максимально уменьшить потребление электроэнергии.

В связи с массовым ракетным ударом России по объектам критической инфраструктуры украинцев просят разгрузить энергосистему сегодня в час-пик - с 17:00 по 22:00.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Просьба ко всем жителям Украины! С 17:00 до 22:00 вечера максимально уменьшить потребление электроэнергии, чтобы мы вместе справились с этими временными сложностями", - призвал он. Видео дня

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в свою очередь, добавил, какую технику надо выключить, чтобы разгрузить сеть.

По его словам, сегодняшний вечер, 10 октября, является одним из самых сложных вечеров для украинской энергетики.

Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, то это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях, подчеркнул он.

Какие электроприборы надо выключить из розетки

электрообогреватели

бойлеры

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник (кофеварка)

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

зарядные устройства

пылесос

компьютер

телевизор

Сегодня вечером стоит минимизировать использование таких приборов, а взамен пользоваться ими ночью или в обеденное время дня.

Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему.

"Сегодня вечером и следующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00 - 23:00", - написал Герус.

Вместе с тем энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надежную и бесперебойную работу энергосистемы.

Массированный удар по Украине - что известно

Сегодня утром, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Погибли по меньшей мере 10 граждан, еще около 60 получили ранения, отчитались в Нацполиции.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что удары нанесли в ответ на якобы "теракт" на Крымском мосту: "В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений".

В то же время в украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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