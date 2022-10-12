В компании отметили, что масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются.

"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня вечером есть большая вероятность, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах. Но, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти. Поэтому просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии экономно: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу энергетиков, которые восстанавливают их", - говорится в сообщении.

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В компании также отметили, что масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нужно больше времени.

"Из-за этого пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине: что известно

Утром 10 октября Россия осуществила ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек, травмировано 108. Повреждения получили 205 объектов, в частности, 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры.

Сегодня, 12 октября, оккупанты продолжили обстрелы.

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено в результате российских ракетных ударов с понедельника, заявил 11 октября глава Минэнергетики нашей страны Герман Галущенко.

Российские военные за три дня массированных ракетных обстрелов территории Украины повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны.