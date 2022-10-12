Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, всего было повреждено более 200 различных объектов.

Российские военные за три дня массированных ракетных обстрелов территории Украины повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры в различных регионах страны.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Три дня подряд враг наносит ракетные удары, а также применяет дроны-камикадзе против нашей гражданской и энергетической инфраструктуры. Только в эти сутки уже было 8 обстрелов в трех регионах Украины. Всего за последние три дня зафиксировано 128 обстрелов. Как следствие, было повреждено более 200 различных объектов, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры. Удары наносят как по генерации, так и по распределению электроэнергии. Российские террористические войска выпустили по украинским городам более сотни ракет и дронов, но благодаря невероятной работе нашей противовоздушной обороны удалось избежать критических повреждений", - сказал он.

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Шмыгаль отметил, что, несмотря на обстрелы, украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме.

"Мы не запрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В целом электроснабжение восстановлено для почти 4 000 населенных пунктов и миллионов потребителей. Мы были готовы к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты, и прорабатывали различные сценарии реагирования. Было закуплено необходимое резервное оборудование. Уже сейчас ГСЧС при необходимости обеспечивает мобильными электростанциями социально важные объекты в городах, где электроснабжение пока отсутствует", - сказал он.

Удар по Украине 10 октября:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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