Электроснабжение в Херсоне уже восстановлено для 17% бытовых потребителей.

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне начали подключать дома к электроснабжению.

"Наш свет не погаснет никогда. Херсон, Украина, электроэнергию вернули в дома", - сообщили в Офисе президента и опубликовали фотографию, на которой виден свет в некоторых многоэтажках Херсона.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, электроснабжение в Херсоне уже восстановлено для 17% бытовых потребителей.

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"Со светом частично: Таврический микрорайон; Северный микрорайон; Шуменский микрорайон; микрорайон Жилпоселок; дома в районе железнодорожного вокзала", - сообщил Янушевич.

Он добавил, что энергетики продолжают работать, чтобы свет в домах остальных жителей города появился в ближайшие дни.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим, а уже через несколько дней он посетил освобожденный город.

Во время отступления из Херсона, российские оккупанты заминировали множество объектов и вещей, в том числе и детские игрушки. В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

26 ноября в Херсоне было восстановлено электроснабжение. Ремонтные работы продолжались около недели. В этот же день энергетики смогли восстановить электроснабжение главной канализационной станции и очистных сооружений. По словам главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, электроэнергию жителям города будут возвращать в ближайшие дни.

Впрочем, учитывая сложную ситуацию, украинское правительство предлагает жителям Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

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