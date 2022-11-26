Электроэнергию жителям освобожденного от российских оккупантов города будут возвращать в ближайшие дни.

В Херсоне украинские энергетики смогли восстановить электроснабжение главной канализационной станции и очистных сооружений.

Далее поэтапно будет появляться свет в жилых районах города, рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, электроэнергию жителям освобожденного от российских оккупантов города будут возвращать в ближайшие дни.

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"Продолжаем постепенно подключать Херсон к электропитанию. По состоянию на сейчас подключены: главная канализационная насосная станция; частично Таврический микрорайон; частично Северный микрорайон; частично микрорайон Житлоселище", - сообщил позже Янушевич.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Россия оккупировала Херсон еще в начале полномасштабного вторжения. Но благодаря удачному контрнаступлению ВСУ украинским военным удалось освободить этот областной центр в ноябре.

В частности, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Уже через несколько дней глава государства посетил освобожденный Херсон, где встретился с украинскими военными, освобождавшими город. Также над Херсоном официально был поднят украинский флаг.

Между тем, учитывая сложную ситуацию с боевыми действиями и коммунальными услугами, украинское правительство предлагает жителям Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

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