В первую очередь в городе запитают критическую инфраструктуру, а затем бытовых потребителей.

Сегодня в Херсоне было восстановлено электроснабжение. Ремонтные работы длились около недели.

Как сообщает Офис президента, в первую очередь запитают критическую инфраструктуру города, а впоследствии и бытовых потребителей.

"Подали электричество в Херсон. Как и обещали, справились чуть больше чем за неделю", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.

16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.

19 ноября в Минцифры заявили о том, что в Херсоне враг разрушил практически все оптоволоконные узлы.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

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