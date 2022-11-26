Сегодня в Херсоне было восстановлено электроснабжение. Ремонтные работы длились около недели.
Как сообщает Офис президента, в первую очередь запитают критическую инфраструктуру города, а впоследствии и бытовых потребителей.
"Подали электричество в Херсон. Как и обещали, справились чуть больше чем за неделю", - говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области:
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.
15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.
16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.
19 ноября в Минцифры заявили о том, что в Херсоне враг разрушил практически все оптоволоконные узлы.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.
18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.
23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.
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