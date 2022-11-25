Масштабы заминирования в Херсоне чрезвычайно велики.

Во время отступления из Херсона российские оккупанты заминировали множество объектов и вещей. Россияне оставляли заминированными даже детские игрушки.

Как заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов в эфире телемарафона, масштабы заминирований в Херсоне чрезвычайно велики.

"Сейчас основной упор идет на разминирование. Масштабы заминирования там чрезвычайно велики. Я постоянно получаю фотоотчеты – в детских игрушках, между двумя футбольными мячами была расположена мина и тому подобное", – подчеркнул он.

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По словам Смирнова, на деоккупированных территориях Херсонщины спасатели обезвредили уже более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Ситуация на Херсонщине: что известно

После освобождения правобережья Херсонщины от российских оккупантов Херсон и деоккупированная часть области постоянно подвергаются вражеским обстрелам. Так, 24 ноября оккупанты снова обстреляли Херсон. По состоянию на 23:00 было известно о семи погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об обстрелах Херсона и области, отметил, что это месть проигравших. По его словам, Россия не умеет воевать, а единственное, что пока может, – это терроризировать.

В то же время появляется еще больше доказательств о совершении россиянами военных преступлений во время оккупации Херсонщины. В СБУ сообщили, что в Херсоне российские оккупанты обустроили пыточную в офисном помещении. Там они издевались над местными гражданами с устойчивой проукраинской позицией. Вместе со взрослыми задерживали и подростков.

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