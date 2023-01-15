У большинства потребителей электроснабжение было восстановлено еще ночью.

По состоянию на утро 15 января подключены всех потребителей Харькова и Харьковской области, которые были отключены от электроснабжение в результате обстрелов области российскими оккупантами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он напомнил, что 14 января враг нанес массированный ракетный удар по Украине. В Харьковской области были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света.

"К 1 часу ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8:30 подключены 100% потребителей Харькова и области, которые были отключены в результате обстрелов", - написал Синегубов.

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Последствия российской атаки 14 января

Как сообщал УНИАН, 14 января Синегубов сообщил, что зафиксировано было два "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в Харьковской области.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате массированной вражеской ракетной атаки по территории Украины есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской и Киевской областях.

В ДТЭК предупредили, что украинцам необходимо готовиться к "тяжелым дням" из-за уменьшения генерации электроэнергии после вчерашнего массированного удара россиян по Украине. В населенных пунктах будут применять не только плановые, но и аварийные отключения света.

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