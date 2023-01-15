Дмитрий Сахарук отметил, что отключения света будут не только плановые, но и аварийные.

Украинцам необходимо готовиться к "тяжелым дням" из-за уменьшения генерации электроэнергии после массированного удара россиян по Украине 14 января. В населенных пунктах будут применять не только плановые, но и аварийные отключения света.

"Произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, плановые и аварийные отключения будут "продолжаться не один день", потому что ситуация до сих пор сложная.

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Ракетный удар РФ по Украине 14 января - что известно

14 января Россия вновь пподтвердила статус страны-террориста. Российские летчики обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего энергетики снова ввели аварийные отключения света.

Кроме того, в ДТЭК заявили, что российская ракета попала в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередной атаки Москвы серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего самая сложная ситуация сложилась на в Харьковкой и Киевской областях.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы после очередной ракетной атаки россиян, но в системе сохраняется существенный дефицит.

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