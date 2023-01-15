После окончания отопительного сезона начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся.

Завершение отопительного сезона не приведет к существенному улучшению ситуации с отключениями электроэнергии в Украине.

Об этом во время информационного телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, объем генерации в Украине весной принципиально не вырастет.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится, потому что с одной стороны будет уменьшение потребления, потому что будет теплее, но с другой стороны начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся. И это значит, что принципиально объем генерации в Украине не увеличится", - сказал Сахарук.

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Он отметил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждого обстрела становится все сложнее.

"Поэтому ждать, что придет апрель и все будет на 100% хорошо, нельзя. Мы же понимаем, что после каждого обстрела все труднее и труднее восстанавливать объекты энергетики, потому что они становятся все более уязвимыми", - сказал Сахарук.

Ракетный удар России по энергетической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, по данным ДТЭК, из-за вчерашнего вражеского ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры в Украине будут применять не только плановые, но и аварийные отключения электроэнергии, которые будут длиться не один день.

Напомним, 14 января российские оккупанты нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара. Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники, однако некоторые попали, в том числе, в объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого энергетики вновь ввели аварийные отключения света. Кроме того, в ДТЭК заявили, что российская ракета попала в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы после очередной ракетной атаки россиян, но в системе сохраняется существенный дефицит. Президент Владимир Зеленский отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Харьковской и Киевской областях.

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