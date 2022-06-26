Теперь Грузия намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана.

В порт Батуми прибыл танкер, груженный подсакционными российскими нефтепродуктами.

Об этом пишет Эхо Кавказа со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, день назад судно Esen Ka, плавающее под турецким флагом, находилось в Туапсе.

Оттуда примерно с 30 тысячами тонн сырья вакуумного газойля, принадлежащего подсанкционной компании "Роснефть", оно направилось в Батуми.

Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но информацией о том, где он был произведен, не владеет.

Источник телеканала Mtavari Arkhi, при этом, заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана.

Телеканал утверждает, что курируют ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзине Иванишвили лица – Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили.

3 апреля грузинские власти в очередной раз передумали по поводу антироссийских санкций, заявив, что поддерживать введенные ЕС ограничения против РФ не станут.

Этому предшествовало сообщение украинской разведки, что Тбилиси налаживает канал контрабанды с Россией через свою территорию. Тогда представители грузинской власти обвинили Украину в распространении "лжи" и неприемлемой "дезинформации".

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