Терминал ежегодно будет подавать в сеть около шести процентов потребляемого Германией газа.

На фоне российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины в немецком городе Вильгельмсхафен открыли первый в Германии терминал по импорту сжиженного природного газа.

Как сообщает Die Zeit, на церемонии открытия присутствовали канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Габек, федеральный министр финансов Кристиан Линднер и глава Нижней Саксонии Стефан Вайль.

Как заявил Шольц, благодаря терминалу энергоснабжение Германии станет "независимым от трубопроводов из России".

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Терминал ежегодно будет подавать в сеть около шести процентов потребляемого Германией газа.

Германия готовит в общей сложности четыре плавучие LNG-терминала, чтобы заменить российский газ.

Второй корабль от норвежской компании Hoegh будет введен в строй в Германии в начале 2023 года.

Еще два терминала Германия должна получить от греческой компании Dynagas. Благодаря сжиженному природному газу Германия надеется в 2023 году заместить 50-60% газа, ранее получавшегося из России.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%, в тот же день "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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