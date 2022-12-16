Наибольшие повреждения в северном, южном и центральном регионах.

После ракетной атаки России утром 16 декабря энергосистема работает сбалансировано, однако восстановление электроснабжения может занять больше времени.

"Сегодня враг снова нанес массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины", - сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что основной целью вновь стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным.

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"К сожалению, есть попадания. Наибольшие повреждения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - отметила пресс-служба компании.

Энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на все повреждения и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, сеть работает синхронно с европейской континентальной сетью.

"Укрэнерго" отмечает, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается исключительно рыночных операций.

Сейчас по всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Несмотря на то, что это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

"Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", - пояснили в компании.

Атака России 16 декабря: массовые отключения света

Напомним, из-за атаки России в "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины. Сообщалось, что с энергообъектов произошла потеря 50% потребления объединенной энергосистемы Украины. В связи с этим компания объявила о режиме системной аварии.

По данным главнокомандующего ВСУ, Россия запустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, 60 из них – уничтожили украинские бойцы.