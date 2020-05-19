Украинцы получили более 200 миллионов гривень "теплых кредитов"

За прошлую неделю банки выдали 80 миллионов гривень "теплых кредитов".

В этом году украинцы получили в банках 210,7 миллиона гривень "теплых кредитов", сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

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Согласно сообщению, с апреля, когда заработала программа, ее участниками стали 32,18 тысячи семей.

Также сообщается, что только за прошлую неделю банки выдали 80 миллионов гривень "теплых кредитов".

Справка УНИАН. Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.