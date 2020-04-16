"Ощадбанк" начинает выдачу "теплых кредитов"

Банк будет предоставлять "теплые кредиты" как физическим лицам, так и ОСМД.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило договор о сотрудничестве с государственным "Ощадбанком" по реализации программы "теплых кредитов" в 2020 году, сообщила пресс-служба агентства.

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Отмечается, что в 2020 году "Ощадбанк" будет предоставлять "теплые кредиты": физическим лицам - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов; ОСМД - на энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах.

Справка УНИАН. На сегодня 4 государственных банка – "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк" - будут предоставлять "теплые кредиты" в 2020 году.

Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.