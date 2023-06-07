Не исключено, что работники российской энергетической структуры консультировали оккупантов, где именно заложить взрывчатку.

Главный инженер "Укргидропроекта" Николай Калинин заявил, что Каховскую ГЭС могли взорвать только изнутри, поскольку она построена так, чтобы выдерживать сверхмощные удары извне.

Об этом Калинин сказал в интервью изданию Тексты, отметив при этом, что учитывая то, как была спроектирована ГЭС, любые разговоры, что она могла как-то сама разрушиться, не имеют под собой никаких оснований, это исключено.

Калинин подчеркнул, что "Укргидропроект" – это украинское учреждение, специализирующееся на проектировании объектов энергетики еще с первой половины XX века.

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На вопрос, каким образом станцию могли разрушить он ответил: "Должно было быть несколько взрывов, которые были проведены одновременно. Скорее всего была заминирована сама плотина, как раз в тех пролетах, которые были открыты, и, возможно, чуть дальше. Плюс было заминировано само здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты для генерирования электроэнергии. Обратим внимание - заминирована изнутри. Потому что, как я говорил уже выше, плотина была спроектирована и построена так, чтобы выдерживать сверхмощный удар извне. Но не подрыв изнутри".

Калинин не исключает, что оккупантов консультировали, где именно заложить взрывчатку, рабочие российской энергетической структуры, которые там работали.

"То, что было взорвано именно здание ГЭС, может свидетельствовать и о том, что россияне хотели разрушить не только плотину, но и всю ГЭС как энергообъект в целом", - добавил он.

Калинин также объяснил, почему не было слышно мощного взрыва. По словам специалиста, его и не могли услышать, поскольку все это было заложено в глубине здания ГЭС – во внутренних помещениях, ниже уровня воды.

Главный инженер "Укргидропроекта" считает, что ГЭС реально отстроить. "Мы готовимся, что после деоккупации этот вопрос будут быстро решать. Так, чтобы новая ГЭС была мощнее и лучше", - сказал Калинин.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Под угрозой подтопления оказались около 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе которого стороны обсудили подрыв россиянами Каховской ГЭС. В ходе диалога Эрдоган заявил о возможности создания комиссии с участием экспертов от Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для детального расследования взрыва на Каховской плотине.

7 июня 2023 года в Украине экстренно изменили режим работы ГЭС. Режим работы ГЭС изменен для того, чтобы уменьшить масштабы затопления путем снижения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище.

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