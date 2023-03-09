Украинцев призывают не игнорировать тревогу.

Ночью 9 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

Глава Офиса президента призвал прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

"Ни в коем случае не игнорируем тревогу", – написал он в Telegram.

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Не игнорировать тревогу просит и мэр города Кременчуг Виталий Малецкий.

"Не игнорируем тревогу. Повышенная ракетная опасность!", – говорится в сообщении.

На Киевщине также предупреждают об угрозе воздушной атаки.

"Силы ПВО начеку. Пребывайте в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги", – отметили в Киевской ОВА.

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Ракетные удары РФ по Украине

За время полномасштабной войны против Украины Россия осуществила более 10 массированных ракетных ударов по Украине. Ракеты выпускают как с воздуха, так и с моря. Основной целью предыдущих атак были украинские объекты критической инфраструктуры.

В последнее время тактика россиян изменилась. Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что последний массированный удар произошел 10 февраля 2023 года, поэтому РФ взяла непривычную "паузу". По его словам, теперь есть два сценария, по которому враг будет бить по Украине: россияне будут наносить точечные удары или пойдут на массированные атаки с большим интервалом.

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