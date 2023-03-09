В Воздушных силах ВСУ отметили, что сегодняшняя ракетная атака россиян была масштабной.

Россияне сегодня, 9 марта, впервые обстреляли территорию Украины, выпустив одновременно 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал". В целом РФ нанесла удар разными типами ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "24 канала". Он отметил, что сегодняшняя ракетная атака россиян была масштабной.

"Не припоминаю, чтобы раньше такое вообще было. Шесть "Кинжалов" всего было выпущено противником. Использовались различные самолеты, в частности стратегической дальней авиации и МиГ-31К", - сказал он.

Игнат также добавил, что Воздушные силы не могут сбивать ракеты Х-22, "Кинжал" и С-300, которыми сегодня россияне обстреливали Украину. "Сегодня они представляют для нас опасность", - сказал он.

Ракетный удар 9 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, с ночи 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Впоследствии из разных регионов начала поступать информация о взрывах.

В частности, в Киеве взрывы прогремели в Голосеевском и Святошинском районах. Из-за падения обломков загорелись машины во дворе одного из жилых домов, пострадали два человека. Позже в КМВА сообщили, что россияне нанесли по столице удар аэробалистической ракетой типа "Кинжал", она попала в объект инфраструктуры. А во Львовской области российская ракета попала в жилую зону, в результате чего пять человек погибли.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный сообщил, что сегодня Россия выпустила по Украине 81 ракету разных типов и 8 дронов-камикадзе. Из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" силы противовоздушной обороны уничтожили 34. Также ВСУ уничтожили 4 иранских дрона Shahed, и 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59.

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