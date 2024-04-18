Темпы переработки нефти в России недавно снизились до 11-месячного минимума.

За 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизельного топлива составлял в среднем 0,74 млн баррелей в день, что на 25% меньше, если сравнивать со средним уровнем за этот период в 2019-2023 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Отмечается, что российский экспорт дизельного топлива продолжает падать в течение нескольких недель после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией, ведь темпы переработки нефти в РФ за последнее время достигли 11-месячного минимума. Возможно, россияне будут перенаправлять всю сырую нефть, которую не способны переработать, на внешние рынки.

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Напомним, в первой половине марта сообщалось, что Россия сократила экспорт дизтоплива до трехмесячного минимума: 4-10 марта объемы поставок дизтоплива и газойля через порты РФ составили 858 тыс т. Это стало минимальным показателем с начала декабря 2023 года.

Атаки на НПЗ – последние новости

Ранее стало известно, что только с начала года до 18 марта Украина провела 15 атак БПЛА на 13 НПЗ в 9 регионах России. Один из самых глубоких ударов по территории РФ был нанесен 2 апреля: тогда удалось повредить нефтеперерабатывающий завод "Танеко", находящийся на территории Республики Татарстан. В результате атаки на НПЗ возник пожар, однако его относительно быстро потушили.

Атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам РФ вызывают беспокойство действующего правительства Соединенных Штатов. Так, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что такие атаки могут повлиять на мировые энергетические рынки и "Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели".

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