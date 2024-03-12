В феврале крупнейший дизельный терминал в Приморске снизил экспортные поставки.

На прошлой неделе, 4-10 марта, объемы поставок дизтоплива и газойля через российские порты составили 858 тыс. тонн, что стало минимальным недельным показателем с начала декабря прошлого года, несмотря на недельный рост в феврале. Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что отгрузки дистиллятов сокращают из-за многочисленных атак на российские нефтеперерабатывающие объекты, которые имели место в январе и феврале.

Нефтеперерабатывающие предприятия под ударом Украины

Напомним, 21 января состоялась атака газоперерабатывающего комплекса "Новатэк Усть-Луга", что находится в Финском заливе. Производство газойля здесь восстановили только три недели спустя. А 25 января под атакой оказалась первичная установка переработки нефти на Туапсинском НПЗ "Роснефти".

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Атаки продолжились в следующем месяце. В начале февраля украинские БПЛА атаковали волгоградский НПЗ "Лукойла", а 9 февраля удалось повредить Ильский и Афипский НПЗ, которые находятся в Краснодарском крае.

Как отмечают в Enkorr, в феврале крупнейший дизельный терминал в Приморске сократил экспорт с 2,21 млн тонн до 1,72 млн тонн. Оператор терминала прогнозирует, что мартовские поставки составят 1,85 млн тонн, однако эксперты говорят о возможной корректировке прогноза из-за атаки "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза".

Атака на один из крупнейших российский НПЗ

Напомним, 12 марта украинские БПЛА успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово (Нижегородская область). Как утверждают российские паблики, в результате атаки удалось уничтожить главный элемент завода – одну из установок переработки нефти.

Этот НПЗ – один из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год он перерабатывал 15 млн тонн нефти: это примерно 5% от всего объема российской переработки.

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