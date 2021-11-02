Украина может начать экспорт биометана в страны ЕС.

Украинская газотранспортная система готова закачивать биометан в сети уже со следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

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Отмечается, что законопроект "Об альтернативных видах топлива", принятый Верховной Радой, дает мощный старт для переориентации страны на использование экологичных видов топлива. Это важный шаг на пути Украины к декарбонизации.

По словам заместителя генерального директора по развитию и трансформации Павла Станчака, для "Оператора ГТС Украины" важно, что биометан можно транспортировать украинской газотранспортной системой и потенциально экспортировать в страны ЕС, где он пользуется значительным спросом. Перспективы развития производства и транспортировки биометана в настоящее время более доступны в краткосрочной перспективе, в отличие от водорода.

"Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети, при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины. У нас уже даже есть предварительная заявка на присоединение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше", – цитирует пресс-служба Станчака.

Отмечается, что биометан может существенно способствовать декарбонизации экономики, делая возобновляемые газы доступными для транспорта, промышленности и энергетики. Есть примеры в ЕС, когда операторы ГТС закупают биометан на собственные нужды, с целью декарбонизации деятельности по транспортировке энергоносителей.

Рынок биометана в Украине:

21 октября Рада приняла закон, необходимый для развития рынка биометана. Закон определяет термин "биометан", а также устанавливает законодательные основы для создания и функционирования реестра биометана.

Автор: Анна Бредихина