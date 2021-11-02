В текущем году "Газпром" воздерживается от долгосрочного бронирования.

"Газпром" на первый квартал следующего года не будет бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов.

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В текущем году "Газпром" воздерживается от долгосрочного бронирования, а в основном выбирает месячные контракты.

На данном этапе у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзита в объеме 40 млрд куб. м, или 109 млн куб. м в сутки.

"Газпром" не бронировал на первый квартал транзит польским участком газопровода "Ямал-Европа", который может прокачивать до 33 млрд куб. м в год.

Долгосрочный договор "Газпрома" на прокачку через Польшу закончился год назад, и теперь мощности распределяются только на аукционах.

Что предлагала Украина:

"Оператор газотранспортной системы Украины" предлагал мощности по двум маршрутам. Речь идет о газоизмерительной станции "Суджа" – 9,8 млн куб. м в сутки, а также ГИС "Сохрановка" – еще 5,2 млн куб. м в сутки.

Все указанные мощности остались невостребованными.

Транзит газа через Украину:

Ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

1 ноября 2021 года генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

Автор: Елена Коваленко