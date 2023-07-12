С 1 июня 2023 года цена электроэнергии увеличилась для населения с 1,44 и 1,68 гривень до 2,64 гривень за киловатт-час.

Украинцы начали получать увеличенные платежки за потребленную в июне электрическую энергию после повышения тарифов. Однако по данным энергетиков использование света в домах только увеличивается.

НЭК "Укрэнерго" в Телеграм-канале сообщает, что общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии. В вечерние пиковые часы потребление держится на высоком уровне.

"Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится о бережливом потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары возрастает и нагрузка на энергосистему. Просим потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии", - говорится в сообщении.

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В компании просят граждан ежедневно с 16 по 23 часа экономно пользоваться энергоемкими приборами.

В то же время, некоторые украинцы уже начали получать уведомления и счета от энергетических компаний за июнь с новыми цифрами. Увеличенные почти вдвое платежки свидетельствуют о том, что кроме роста тарифов граждане не обращали внимание на необходимость экономить энергоресурс.

"Мне пришла платежка за июнь на 943 гривни. До этого было 450-500 гривен. Хотя облэнерго еще в июне воспользовались тем, что я не передала вовремя показания, и насчитали тогда вдвое меньше, чтобы в июле отыграться", - пожаловалась УНИАН жительница Киевской области Екатерина.

Удивление от новых цифр в платежке не может скрыть и Артур из Кривого Рога.

"Мои родители в трехкомнатной квартире платили за электричество 400 гривень, а теперь должны заплатить почти 700 гривень. Они в шоке, хотя я их предупреждал, что нужно экономить", - сказал он.

Очевидно, что для большинства граждан шок от полученной квитанции еще впереди, так как платежки поступают во второй половине месяца.

Тариф на свет

С 1 июня 2023 года цена электроэнергии увеличилась для населения с 1,44 и 1,68 гривен до 2,64 гривень за киловатт-час.

Украинцам объяснили, какие суммы теперь будут в платежках для света и почему это хорошо.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что таким образом платежка за электричество увеличилась в среднем на 250 гривень. По его словам причина роста стоимости света единственная - это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой и необходимость готовиться к новому отопительному сезону.

Тариф в размере 2,64 грн за кВт-ч будет действовать до 31 декабря, а дальше может быть пересмотрен.

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