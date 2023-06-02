Сейчас рыночная цена для Киева на июнь составляет 4,80 грн/кВт-ч с НДС, однако граждане будут платить 2,64 грн за кВт-ч.

Украинцы получат платежки с новыми ценами за электроэнергию в июле, а полученные энергетиками средства пойдут на восстановление энергосистемы, а не на прибыль поставщика.

Об этом сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook, комментируя постановление Кабмина о повышении тарифов на свет до 2,64 грн за кВт-ч. По его словам, независимо от того, будет установлен тариф 1,68 грн/кВт-ч, или 2,64 грн/кВт-ч, поставщик получит свой регулируемый тариф. Например для поставщика в г. Киеве он составляет 0,11 грн/кВт-ч.

"В июне вы получите платежки за май еще со старым тарифом, а уже в июле придут платежки за июнь по новому тарифу. С июня не будет разницы в тарифе в зависимости от объемов потребления, для всех 2,64 грн за кВт-ч. Однако, ночной коэффициент остается, то есть при наличии двухзонного счетчика объем потребленный с 23:00 до 7:00 будет считаться по тарифу 1,32 грн за кВт-ч", - пояснил он.

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Коваленко пояснил, что эти деньги пойдут на восстановление энергосистемы. В первую очередь, вырастут финансовые возможности государственных "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые накопили существенные долги из-за необходимости компенсировать разницу между тарифом для населения и рыночной ценой.

По его словам, сейчас рыночная цена для Киева на июнь составляет 4,80 грн/кВт-ч с НДС. В нее включены: 3,46 грн/кВт-ч цена электроэнергии + 0,52 грн/кВт - ч тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" + 0,71/кВт-ч грн тариф на распределение ОСР по второму классу напряжения + 0,11 грн/кВт-ч тариф поставщика. Бытовой потребитель платит 2,64 грн/кВтч. А разница 2,16 грн/кВт-ч компенсируется энергетическими предприятиями.

"Эту разницу компенсирует "Энергоатом" и " Укргидроэнерго". Соответственно, если бытовые потребители платят меньше (например 1,68), то производители должны компенсировать большую разницу", - сказал он.

Директор компании отметил, что при этом стоимость электроэнергии в Украине останется самой низкой в Европе даже после ее повышения. К примеру, после увеличения до 7,2 евроцентов электричество будет стоить дешевле, чем в соседней Венгрии (9,2 евроцентов).

Тариф на свет

Кабинет министров повысил с 1 июня тариф на электрическую энергию для населения почти вдвое, до уровня 2,64 грн за кв-час. До этого в Украине действовал тариф 1,44 грн за потребление до 250 кВт-ч и 1,68 грн за потребление больше этого объема.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что таким образом платежка за электричество увеличится в среднем на 250 гривень. По его словам причина роста стоимости света единственная - это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой и необходимость готовиться к новому отопительному сезону.

1 июня 2023 года Кабинет министров Украины опубликовал постановление о повышении тарифа на электрическую энергию для населения с 1 июня. Соответствующая информация размещена на сайте правительства. Согласно документу, новая единая цена на электрическую энергию в размере 2,64 грн за кВт-ч будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2023 декабря. Это означает, что в конце года правительство снова может повысить тариф.

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