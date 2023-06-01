Тариф в размере 2,64 грн за кВт-ч будет действовать до 31 декабря, а дальше может быть пересмотрен.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о повышении тарифа на электрическую энергию для населения с 1 июня.

Соответствующая информация размещена на сайте правительства. Согласно документу, новая единая цена на электрическую энергию в размере 2,64 грн за кВт-ч будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2023 декабря. Это означает, что в конце года правительство снова может повысить тариф.

Также постановление не отменяет льготный ночной тариф, который составляет 0,5 (то есть 1,32 грн за кВт-ч) от дневного и действует с 23 часов до 7 часов утра.

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Новый тариф на электричество

23 мая НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, это решение стало основой для пересмотра тарифов для населения.

31 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии, где покупает энергоресурс украинский бизнес.

Кабинет министров на своем заседании повысил с 1 июня тариф на электрическую энергию для населения почти вдвое, до уровня 2,64 грн за кв-час. До этого в Украине действовал тариф 1,44 грн за потребление до 250 кВт-ч и 1,68 грн за потребление больше этого объема.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что таким образом платежка за электричество увеличится в среднем на 250 гривень. По его словам причина роста стоимости света единственная - это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой и необходимость готовиться к новому отопительному сезону.

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