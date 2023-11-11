На мировые цены, по его мнению, это не повлияет.

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру в ответ на удары по украинской энергосистеме в зимний период.

Как рассказал в интервью Politico министр энергетики Герман Галущенко, страна-агрессор регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины и, как ожидается, усилит физические атаки, когда станет холоднее и люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

У этого спросили, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе" на удары РФ, означать нацеливание Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России, которая является крупнейшим двигателем ее экономики.

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"Это было бы справедливо. Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру", - сказал министр.

Галущенко считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к скачку цен. Он подчеркнул, что другие производители могут компенсировать предложение.

"Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что это то топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", - утверждает министр.

Глава Минэнерго также призвал официальных лиц США ввести санкции в отношении российской атомной энергетики.

Война в Украине - удары по инфраструктуре

Президент Владимир Зеленский заявлял в октябре, что этой зимой российские террористы будут пытаться уничтожить энергосистему Украины.

Очевидно, что Россия готовится к ударам по Украине ракетами и дронами в зимний период или после снижения температуры ниже 0 °С, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Реагируя на одну из последних массированных атак, Зеленский пообещал оккупантам мощный ответ.

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