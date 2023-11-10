Украина готовится к ним.

Этой зимой России будет труднее осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку она подготовилась.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии CNN. В прошлом году, когда система противовоздушной обороны Украины работала в ограниченном режиме, Россия могла "легко выбирать цели и поражать энергетическую сеть".

"Россияне могут использовать комбинацию ракетного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно достичь результата - мы также готовимся и понимаем, как они действуют", - сказал представитель разведки.

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Новые атаки по энергетической инфраструктуре: что известно

На днях в Министерстве энергетики Украины сообщили, что только за последние недели российские захватчики атаковали объекты энергетической инфраструктуры 60 раз.

Министр Герман Галущенко заявил, что войска РФ прицельно бьют по ремонтным бригадам энергетиков, которые работают в зоне боевых действий, приграничных территориях и прифронтовых регионах.

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они работают над ограниченной позицией "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ударам по энергетике. "Пусть начинают. Они тоже получат ответ", - сказал он.

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