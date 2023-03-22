По убеждению президента Украины, нет в мире субъекта, который не чувствовал бы, что Россия проигрывает эту войну.

Все удары России получат как военный, так политический и юридический ответ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, комментируя свою рабочую поезду в Харьковскую область и на Донетчину.

Глава государства отметил, что начал рабочую поездку с фронта, из района Бахмута. "Это честь для меня - поддержать наших воинов, которые защищают государство в самых жестких фронтовых условиях. Вручил государственные награды, поблагодарил наших бойцов за храбрость, за их стойкость, за Украину, которую мы бережем благодаря именно таким героям, благодаря каждому и каждой, кто борется против российского зла", - сказал Зеленский.

По его словам, больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, руины. "Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни... Именно там, на Донбассе, в Харьковской области, – везде, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем иным, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим", - заверил президент.

Видео дня

Он отметил, что будет сделано все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей украинской земле.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область ... Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ. Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил важность того, что Харьков держится крепко. "Город живет, город борется, Харьков дает силу всему нашему востоку", - сказал он.

Глава государства добавил, что представители региона проинформировали о некоторых вопросах, которые должны быть решены правительством для стабильного социального обеспечения всех, кто работает для украинцев в Харьковской области. "Обсудили вопросы восстановления, гуманитарного разминирования, восстановления энергосетей. Все, что в компетенции правительства, будет сделано обязательно", - заверил Зеленский.

Зеленский посетил восток - что известно

Президент Владимир Зеленский посетил сегодня, 22 марта, Донецкую область, где в частности провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации безопасности в регионе. Он посетил передовые позиции в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении и наградил защитников Бахмута. Президент заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

Во второй половине дня Зеленский посетил Харьковскую область, где провел координационное совещание по вопросам актуальной ситуации безопасности в регионе. Во время совещания глава государства передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины", которую присвоил с целью чествования подвига, массового героизма и устойчивости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины. Указ о присвоении Харькову почетного отличия Зеленский подписал 6 марта 2022 года.

Удары России по Украине - последние новости

В ночь на 22 марта оккупанты атаковали "Шахедами" Ржищев Киевской области, в результате вражеской атаки беспилотниками-камикадзе пострадали два общежития и учебный корпус профессионального лицея. Число жертв выросло до 8 человек.

В этот день террористы также нанесли удар по Запорожью. Всего было выпущено шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Всего россияне в течение суток нанесли по территории Украины более 40 авиационных ударов и совершили больше, чем 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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