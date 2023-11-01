Обозреватель предполагает, что РФ или будет бить сразу несколькими десятками ракет, но с длительными паузами, или будет использовать ограниченный боекомплект за раз.

Очевидно, что Россия готовится к ударам по Украине ракетами и дронами в зимний период или после снижения температуры ниже 0 °С, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Oboz.ua.

"Страна-агрессор не может себе позволить регулярные удары крылатыми ракетами в количестве, обеспечивающем высокий процент прорыва ПВО, а потому накапливает их для планирования системности ударов: либо по несколько десятков (от 40 до 60), но с длительными паузами, либо ограниченным боекомплектом (в среднем 10-15), но с большей частотой", - отметил он.

Что касается дронов, то, по мнению эксперта, "накопление БПЛА может составлять 50 +/- 10-20% с учетом производственного прироста".

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Согласно анализу обозревателя, российские оккупанты скрупулезно накапливают крылатые ракеты Х-101/55/555 и КРМБ "Калибр": "Для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре - с учетом их дальности поражения, охватывающей всю территорию Украины, но низкой эффективностью прорыва ПВО и высоким процентом их потери за счет перехвата в ходе ударов".

Массированные атаки России - заявление ГУР

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия накапливает ракеты, и поэтому, надо серьезно относиться ко всем воздушным тревогам.

"Думать, что ракетные террористические атаки Российской Федерации этой зимой против украинской инфраструктуры, и в частности, энергетической инфраструктуры, прекратятся, было бы напрасным ожиданием. Это означает, что Украина готовится и готовятся наши силы противовоздушной и противоракетной обороны, и весь сектор безопасности Украины", - отметил представитель ГУР.

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